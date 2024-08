Für Unternehmen der Baubranche sind die Zeiten nicht leicht. Die Drytech Abdichtungstechnik GmbH allerdings peilt hohe Wachstumsraten an – wegen eines besonderen Produkts. Aktuell laufen die Vorbereitungen für einen Umzug, dabei bleibt die Firma Neustadt treu.

Im Sommer des vergangenen Jahres staunte man bei Drytech in Lachen-Speyerdorf nicht schlecht: Wenn die Firma ihren Newsletter an die 20.000 bis 30.000 Abonnenten rausschickt, stößt dieser in