Nach jahrelanger Vorlaufzeit fällt am Freitag um 14 Uhr auf dem Hetzelplatz der offizielle Startschuss für den Drumrum-Weg. Der Innenstadtbeirat hat die zwölf Kilometer lange Wanderstrecke initiiert, die rund um die Neustadter Kernstadt führt. Entsprechend froh ist Vorsitzender Norbert Schied, dass nun auch die Eröffnung des Wegs stattfindet. Es werde aber nur ein „symbolischer Auftakt“ sein, sagt Schied. Zum kleinen Festakt werde auch Oberbürgermeister Marc Weigel kommen. Größere Aktionen wird es am Freitag aber nicht geben. Das ist dann für den 15. Juli geplant, wenn auf der Wolfsburg das Drumrum-Fest gefeiert wird. Dann soll es auch geführte Touren geben. „Wir wollen auch davor schon ein, zwei Termine mit Führungen anbieten“, kündigt Schied an. Der Innenstadtbeirat wolle mit den Touren auch Erfahrungen für die noch geplanten Info-Möglichkeiten entlang der Strecke zur Neustadter Geschichte sammeln. Außerdem will der Beirat zwei Bänke spenden. „Wir sind im Gespräch mit dem Förster, da der Weg zum Teil durch Naturschutzgebiet führt. Da müssen wir klären, wo Bänke aufgestellt werden können“, sagt Schied. Die Beschilderung des Drumrum-Wegs sei seit ein paar Wochen fertig: „Einige Leute sind ihn schon gelaufen, wir bekommen nur positive Rückmeldungen.“