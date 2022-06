Es wird noch etwas dauern, bis Neustadt seinen Drumrum-Weg bekommt. Dabei handelt es sich um einen vom Innenstadtbeirat initiierten Rundwanderweg. Er soll zwölf Kilometer lang sein und rund um die Kernstadt führen. Anfang Februar waren Name und Logo präsentiert worden. Die Eröffnung sollte im Juni gefeiert werden. Doch der Termin ist laut Norbert Schied nicht zu halten. Der Vorsitzende des Innenstadtbeirats sagte auf Anfrage, dass es Lieferprobleme bei den Schildern gebe. „Sie sollen nun bis Ende August wirklich da sein und können dann angebracht werden“, so Schied. „Anfang September wollen wir den Weg dann offiziell einweihen.“ Dafür sei ein kleines Programm geplant mit einer Auftaktveranstaltung an der Tourist-Info am Hetzelplatz sowie einer Feier auf der Wolfsburg. „Sie ist ja ein wichtiger Anlaufpunkt beim Drumrum-Weg“, betont Schied. Er räumt offen ein, wegen der Verzögerung enttäuscht zu sein: „Es ist schade, dass sich alles so zieht, aber wir können erst weitermachen, wenn die Schilder da sind.“ In der Zwischenzeit werde aber an Flyern zur Wegbeschreibung gearbeitet. Derweil plant Schied eine neue Initiative: In der Sitzung des Innenstadtbeirats am Dienstag ab 18.30 Uhr im Rathaus soll ein Antrag beschlossen werden, dass der Drumrum-Weg in die offizielle Landesgartenschau-Planung aufgenommen wird. „Das wird eine Bereicherung sein“, ist Schied überzeugt. Der Rundwanderweg soll Besucher und Neustadter zu verschiedenen wichtigen Stationen in der Altstadt und anderen Ecken der Stadt führen.