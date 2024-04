Die Spendensammlung für einen Zaun an einer engen Stelle des Drumrum-Wegs im Schöntal bei den Bahngleisen läuft. Der Innenstadtbeirat will dort für mehr Sicherheit sorgen. Beim Infostand am Samstag hätten sich erste Unterstützer gemeldet, so ISB-Vorsitzender Norbert Schied. Für das Projekt gebe es nun auch ein Spendenkonto: Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN DE58 5465 1240 0000 0015 03, als Zweck bitte angeben: Zaun Drumrumweg.