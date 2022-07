Zwei Drohnen-Piloten, die sich Haardt und Mußbach nicht korrekt verhalten haben, ist die Polizei auf der Spur. Dass sie wirklich erwischt werden, ist aber unwahrscheinlich.

Mitte Juli hatte eine Drohne, die in den Abendstunden gefühlt ewig über Gimmeldingen kreiste, das Blut von Ortsvorsteherin Claudia Albrecht in Wallung gebracht. Sie machte das Ganze öffentlich und suchte weitere Anwohner, die als Zeugen dabei helfen könnten, den Piloten zu ermitteln. Die Sache erweist sich indes schwieriger, als zunächst vielleicht gedacht.

Wie die Polizei auf Anfrage informiert, war bereits im Frühjahr 2022 ein Drohnen-Pilot ermahnt worden, weil er mit einer Miniatur-Ausgabe eines „unbemannten Luftfahrzeugsystems“ Filme über Neustadt drehte und im Internet auf den Youtube-Kanal stellte. Allerdings, so die Polizei, weniger in böser Absicht, denn in Unkenntnis der Rechtslage.

Glatt gelogen

In zwei anderen Fällen aber, über die Anwohner informiert hatten, schätzen die Ermittler die Sachlage nicht so harmlos ein. Einem Piloten sei die Drohne abgestürzt und auf das Dach des Restaurants „Haardter Winzer“ gefallen. Er habe dort geklingelt, um sich sein System abzuholen. Dabei sei er darauf hingewiesen worden, dass so etwas verboten sei. Der Pilot habe daraufhin erklärt, im Auftrag des Weinguts Weegmüller einen Werbefilm zu drehen, was laut Polizei glatt gelogen war. Er werde nun ebenso gesucht wie ein anderer Pilot, der in Mußbach erst in der Straße Am Weißen Haus unterwegs gewesen sei, danach im Altenweg und letztlich an der Mühle gelandet sei. In beiden Fällen habe es sich um größere Drohnen gehandelt, die Personenbeschreibungen seien aber bislang nicht hilfreich gewesen, so die Polizei.

Ob Piloten mit einer Drohne über bewohntes Gebiet fliegen dürfen, ist genau geregelt und hängt unter anderem auch von ihrem jeweiligen „Führerschein“ ab. Unter Umständen können die Regelungen alle paar hundert Meter wechseln. Drohnen-Piloten müssen keinen Standort angeben, solange sie in Bereichen fliegen, in denen der Luftraum freigegeben ist. Wer aber beispielsweise ohne Zustimmung der Grundstückseigentümer über ein Wohngebiet fliegen will, muss beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) einen Antrag stellen. Darin geht es auch um den Aufstiegsort, die maximale Höhe über Grund und den Betriebszeitraum.

LBM weiß nichts

Im Nachgang zu Gimmeldingen hatte das städtische Ordnungsamt beim LBM nachgefragt, ob eine solche Einzelaufstiegsgenehmigung erteilt worden war, wie die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mitteilt. Das habe der Landesbetrieb verneint. Laut Pressestelle leitet das Ordnungsamt jeden festgestellten Verstoß gegen die Luftverkehrsordnung an den LBM weiter, damit dieser ihn unter Umständen weiter verfolgen könne.

Info

Mehr dazu gibt es auf der Internetseite des Landesbetriebs Mobilität, Frachtgruppe Luftverkehr: https://bit.ly/3RYHOGf