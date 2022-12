Ein 35-jähriger Neustadter hat am Montag versucht, einen Drogentest zu manipulieren. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann am Montag gegen 19.30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in der Kurfürstenstraße kontrolliert. Dabei kam den Beamten der Verdacht, der Mann könnte kürzlich Drogen konsumiert haben. Ein Drogentest vor Ort war laut Polizeibericht nicht möglich, weshalb der Mann mit auf die Dienstelle gehen musste. Der erste Drogentest verlief negativ, da der Neustadter der Polizei zufolge Wasser aus der Toilette zu seinem zu testenden Urin gab. Die Beamten forderten einen zweiten Test, der schließlich positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC reagierte. Der 35-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben, ihn erwarten nun mehrere Verfahren.