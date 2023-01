„Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“, schreibt die Neustadter Polizei über einen 30-Jährigen, der am Mittwoch um 16.30 Uhr in der Talstraße mit einem gemieteten E-Scooter kontrolliert wurde. Dabei wurden bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt, die auf zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Dazu gab der Neustadter lediglich an, dass ihm nicht bewusst war, dass ein E-Scooter nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen geführt werden darf. Da der Fahrer des Scooters einem Vortest nicht zustimmte, wurde diesem im Anschluss in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Mann muss sich nun in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.