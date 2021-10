Ein falsches Versicherungskennzeichen ist einem 37 Jahre alten Neustadter am späten Donnerstagabend zum Verhängnis geworden. Eigentlich wollte der Mann nur mit seinem E-Scooter zur Tankstelle fahren, als er in der Winzinger Straße von der Polizei kontrolliert wurde. Einer Streife war aufgefallen, dass am Scooter das Versicherungskennzeichen des vergangenen Jahres angebracht war. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum hinweisen. Ein Drogenschnelltest bestätigte diesen Verdacht. Daher wurde dem 37-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Scooter wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun einem Straf- und in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.