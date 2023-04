Unter dem Einfluss von Cannabis war laut Bericht der Polizeiinspektion Neustadt ein 19-Jähriger aus Kaiserslautern am Montag gegen 11.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Hauptstraße in Lambrecht unterwegs, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Die Streifenbeamten stellten bei dem Mann im Verlauf der Kontrolle Auffälligkeiten fest, „welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen“. Ein anschließender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, die vor allem in Cannabis enthalten ist. Der 19-Jährige musste deshalb anschließend in der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Den sichergestellten Fahrzeugschlüssel hatten die Polizeibeamten zuvor einem Bekannten des Fahrers übergeben.

Demnächst muss sich der junge Mann aus Kaiserslautern in einem Straf-, sowie in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten, heißt es im Polizeibericht weiter. Die zuständige Führerscheinstelle wird von den Beamten über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.