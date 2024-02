Die Polizei hat bei Kontrollen am Mittwoch in Neustadt die Fahrt von zwei Autofahrern gestoppt, die offenbar unter Drogeneinfluss hinterm Steuer saßen. Auf beide Männer kommen nun Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ein 29-Jähriger aus Kaiserslautern gab bei der Kontrolle um 19.45 Uhr in der Branchweilerhofstraße an, dass er sich am Wochenende bei Freunden aufgehalten habe, die Cannabis konsumiert hätten. Er selbst habe nichts konsumiert. Ein Vortest reagierte dennoch positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Die Fahrzeugschlüssel wurden an einen Bekannten übergeben. Das gilt auch für den zweiten Fall. Hier wurde gegen 16.15 Uhr ein 36-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in der Konrad-Adenauer-Straße kontrolliert. Der Mann war der Polizei bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss im Jahr 2019 bekannt. Auch bei der Kontrolle am Mittwoch ergab sich laut Polizei der Verdacht, dass der 36-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Einem Vortest stimmte der Mann jedoch nicht zu. Daher wurde ein Blutprobe entnommen.