Ein 25 Jahre alter Neustadter muss sich in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der Mann war in der Nacht zum Montag gegen 1 Uhr mit seinem Fahrrad in der Landauer Straße unterwegs, als er von einer Polizeistreife kontrolliert wurden. Dabei fanden die Polizisten eine geringe Menge Haschisch und stellten es sicher. Allerdings gab es laut Polizei keine Hinweise darauf, dass die Fahrtüchtigkeit des 25 Jahre alten Radfahrers eingeschränkt war.