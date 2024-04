Eine Verkehrskontrolle hat für einen 43-Jährigen weitreichende Konsequenzen. Laut Polizei kontrollierte eine Streife den Mann aus dem nicht-europäischen Ausland in seinem VW-Touran am Freitagmittag in der Friedrichstraße. Dabei fiel auf, dass die Aufenthaltserlaubnis des Mannes abgelaufen war und er sich damit unerlaubt in der Bundesrepublik aufhielt. Zudem stand der Mann unter Kokain-Einfluss, ebenso wie sein 38-jähriger Beifahrer, der zusätzlich noch Cannabis konsumiert hatte. Da beide nicht mehr fahren konnten, wurde der Autoschlüssel sichergestellt. Der 43-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Aufenthaltsgesetz sowie eine Anzeige wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss zu. Außerdem werden die zuständige Führerscheinstelle und Ausländerbehörde informiert.