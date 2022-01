Ein kleiner Motorradausflug eines jungen Mannes plus Begleiterin endete am Mittwoch um 15.30 Uhr jäh, als die beiden auf einem Feldweg in der Nähe des Wehlachweihers von der Polizei kontrolliert wurden. Der 23-Jährige räumte gleich ein, keinen Führerschein zu haben. Das Motorrad habe er kürzlich gekauft, versichert sei es nicht. Das jedoch war nicht alles. Ein Schnelltest reagierte auf Amphetamin, Opiate und Methamphetamin. Bei dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen ihn ein.