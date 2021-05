Viel zu tun hatte die Neustadter Polizei am Freitagnachmittag. Neben einigen anderen Aufträgen haben Polizisten nach eigenen Angaben drei fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet erwischt. Gegen 16 Uhr kontrollierten sie einen 63-jährigen Neustadter, der mit seinem Mofa in der Martin-Luther-Straße unterwegs gewesen war. Der Mann roch deutlich nach Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 1,22 Promille. In der Spitalbachstraße wurde dann gegen 18 Uhr ein 28-Jähriger aus Elmstein kontrolliert. Laut Polizei wirkte der Mann außergewöhnlich nervös und zeigte drogentypische Verhaltensweisen. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Einnahme von Amphetamin. Beide Fahrer wurden zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde.

60-Jähriger zwei Mal auffällig

Eine Blutprobe musste am Freitag auch ein 60-jähriger Neustadter abgeben. Er beschäftigte die Polizei am Wochenende gleich zwei Mal. Zeugen hatten ihn am Freitag wegen seiner auffälligen Fahrweise der Polizei gemeldet. Die Beamten fanden den Mann in seinem Auto um 20.15 Uhr am Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Am Sonntagmorgen dann fuhr er sein Fahrzeug trotz fehlender Fahrerlaubnis zu seinem Anwesen, was eine Zeugin der Polizei meldete. Die Polizisten trafen den 60-Jährigen zu Hause an. „Er zeigte sich völlig uneinsichtig und war sich der Schwere seines Handelns augenscheinlich nicht bewusst“, berichtet die Polizei. Der Neustadter muss sich in einem weiteren Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Außerdem wird die Führerscheinstelle informiert.