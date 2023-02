Das Deutsche Rote Kreuz ruft dazu auf, Blutspendetermine wahrzunehmen. Wie Tassilo Willrich, Vorsitzender des DRK-Stadtverbands Neustadt informiert, gibt es einen akuten Mangel, da wegen der Faschingszeit ein Großteil der Blutspender ausfallen werde. Der nächste Blutspendetermin in Neustadt sei am Aschermittwoch, 22. Februar, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Berufsbildenden Schule in der Robert-Stolz-Straße.