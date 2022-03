Die Corona-Teststellen des Neustadter DRK in der Rathausstraße sowie in Geinsheim sind ab sofort geschlossen. Grund sind laut Stadtverwaltung rückläufige Testzahlen. Hingegen hat die Teststation an der Ecke Hauptstraße/ Kellereistraße (ehemalige Stern-Apotheke) am verkaufsoffenen Sonntag am 3. April von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Teststelle war vor Kurzem vom Klemmhof an diesen Standort in der Fußgängerzone umgezogen. Darüber hinaus sind PoC-Tests dort montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 14 Uhr möglich.