Am Montag, 21. März, eröffnet der DRK-Stadtverband Neustadt eine barrierefreie Schnellteststelle in der ehemaligen Stern-Apotheke Ecke Haupt-/Kellereistraße in der Fußgängerzone. Getestet wird montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 8 bis 14 Uhr. Ab 27. März ist dafür die bisherige Schnellteststelle im Klemmhof geschlossen. Der Stadtverwaltung zufolge hat der Hauseigentümer der früheren Apotheke die Räume spontan und bis zunächst Ende 2022 zur Verfügung gestellt. Das DRK hoffe, dass durch die sehr zentrale Lage die Hemmschwelle für einen spontanen Test weiter sinkt. Eine Veränderung gibt es laut Stadt auch beim mobilen DRK-Testbus. In Haardt, Mandelring 94, ist er ab Montag, 21. März, montags, mittwochs und freitags von 7.45 bis 10 Uhr.