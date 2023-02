In der Pandemie hat das Deutsche Rote Kreuz Neustadt ein umfassendes Testangebot aufgebaut, unterstützt von der Stadtverwaltung. Da sich die Fallzahlen verringerten und die kostenlosen Bürgertests nur noch in bestimmten Fällen möglich sind, wurde das Angebot nach und nach zurückgefahren. Ende Februar schließen nun die letzten beiden Teststellen: jene in der Hauptstraße 82 (montags bis freitags, 8 bis 17 Uhr, samstags, 8 bis 14 Uhr), wo zuvor die Stern-Apotheke beheimatet war, und jene in der Speyerdorfer Straße (täglich von 9 bis 17 Uhr), vormals eine Aldi-Filiale. Bis einschließlich Dienstag kommender Woche sind sie aber noch geöffnet.