„Ferienzeit ist Blutmangelzeit, viele Spender sind in Urlaub, hinzu kommt das Coronavirus.“ Das erklärt Tassilo Willrich, der Vorsitzende des Stadtverbandes des Deutschen Roten Kreuzes. Am Mittwoch 22. Juli, 15.30 bis 19.30 Uhr, findet deshalb in der Berufsbildende Schulen in der Robert-Stolz-Straße ein Blutspendetermin statt. „Wir benötigen dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in der Krebstherapie und Notfallversorgung behandelt werden können“, so Willrich. Zur Sicherheit von Blutspendern und auch Helfern gebe es Desinfektionsstationen, eine Temperaturmessung bereits vor Betreten des Blutspendelokals sowie Abstandsregeln. Die Spender sollen einen Mundschutz tragen und keine Begleitpersonen mitbringen, die kein Blut spenden. Um Wartezeiten zu reduzieren, arbeitet das DRK mit Voranmeldungen im Internet.