Jedes Jahr im Juni erinnern Tausende Menschen in Solferino bei einem Fackellauf an die Schlacht, die sich dort während des Sardinischen Kriegs am 24. Juni 1859 ereignete und zur Gründung des internationalen Roten Kreuzes führte. Da die Veranstaltung wegen Corona ausfällt, erinnern die DRK-Verbände auf andere Weise an die Geburtsstunde der Rotkreuzidee. Die Einrichtungen werden am Mittwoch, 24. Juni, ab 21 Uhr in den Farben des Roten Kreuzes erstrahlen. So auch der Sitz der DRK Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar in der Sauterstraße 81 in Neustadt, ihr ambulanter DRK Pflegeservice in der Sauterstraße 81a sowie der Innenhof zum Altenheim Rotkreuzstift in der Rotkreuzstraße 25. Interessierte sind eingeladen, ab die Sitzgelegenheiten im Hof für ihr mitgebrachtes Picknick zu nutzen.