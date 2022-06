Die Corona-Schnellteststelle des DRK in der Festhalle Diedesfeld bietet am Freitag, 3. Juni, von 7 bis 12 Uhr zum letzten Mal ihren kostenfreien Dienst an. Danach bleibt die Teststelle wegen rückläufiger Nachfarge geschlossen, wie die Stadtverwaltung Neustadt mitteilt. Corona-Testungen seien weiterhin in den DRK-Teststellen Speyerdorfer Straße (ehemaliger Aldi) und Hauptstraße (ehemalige Stern-Apotheke) möglich. Weitere Info unter www.neustadt.eu/testen.