Seit Dienstag betreibt der Stadtverband des Deutschen Roten Kreuzes ein Corona-Schnelltestzentrum. Damit unterstützt er die überlasteten Seniorenheime. Eventuell wird der Service noch ausgeweitet.

Die Neustadterin sieht schick aus: grüner Lodenmantel, roter Hut mit Feder, elegante Stiefel. Sie will zum Geburtstag gratulieren. In Corona-Zeiten nicht einfach – zumal es sich bei der Jubilarin um eine 90-jährige Seniorenheim-Bewohnerin handelt. Deshalb führt der Weg der Gratulantin zuerst in die Speyerdorfer Straße. Dort muss sie einen Schnelltest machen, bevor sie Glückwünsche überbringen darf.

Für sie ist das selbstverständlich. Und sie kommt zwar sofort an die Reihe, aber: „Ich würde auch länger warten, wenn das hilft.“ Sie will zudem persönlich auf Nummer sicher gehen, denn zur Familie gehört ein Risikopatient. „Es geht doch einfach darum, dass nichts passiert.“ Eine Viertelstunde später steht fest: negativ. „Damit habe ich gerechnet, aber glauben ist nicht wissen.“ Mit einem letzten Hinweis auf „die gute Sache hier“ startet sie ins Seniorenheim.

Über Nacht organisiert

„Die gute Sache hier“ ist das neue Schnelltestzentrum neben dem Corona-Testcenter. Fast über Nacht hat es der DRK-Stadtverband Neustadt eingerichtet. Denn die Pflegeheime standen mit dem Rücken zur Wand: Personal und Bewohner müssen fortlaufend getestet werden. Das bindet viel Arbeitszeit. Auch noch die Besucher jedes Mal zu testen, hätte viele endgültig überfordert.

Das aber wird zur Pflicht, wenn der Inzidenzwert – die gemeldeten Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner – in Neustadt über dem Landesdurchschnitt liegt. Das ist seit einigen Tagen der Fall. Und erst dann, wenn der Wert sieben Tage lang niedriger war, wird die Testpflicht aufgehoben.

Heime schlugen Alarm

Donnerstag vergangener Woche hatten die Pflegeheime das DRK „alarmiert“. Nur zwei testen aktuell noch selbst, sechs sind auf Hilfe angewiesen. „Es war schnell klar, dass wir helfen wollen und können“, beschreibt der zweite Vorsitzende André Willrich die Rettungskette. Freitags wurde dann mit dem Hetzelstift über Räume im Testcenter verhandelt, „samstags bekamen wir den Schlüssel und konnten aufbauen“. Montags gab es eine Art Schnelltest-Probelauf im Haus Florian, dem Senioren-Pflegezentrum der Römergarten Residenzen. „Außerdem haben wir das Glück, einen Hygienesachverständigen in unseren Reihen zu haben“, sagt Willrich.

Bereits am Dienstag wurde das Schnelltestzentrum dann geöffnet. Dass nicht alles sofort hundertprozentig klappte, lag in der Natur der Sache. Wie ein fehlender Hinweis darauf, dass für die Schnelltests niemand im Auto warten muss. Vom Parkplatz aus geht es zum hinteren Gebäudeteil. Dort muss man klingeln, ein DRK-Mitarbeiter öffnet. Noch am Dienstagnachmittag wurden Hinweisschilder aufgehängt.

Wöchentliche Meldung

Im Schnelltestzentrum sind die DRK-Ehrenamtlichen immer zu zweit im Einsatz. An diesem Donnerstag arbeitet Stefan Weißer erst mit Helmut Ludwig zusammen, dann mit Ramona Kesberger-Frey. Weißer ist der Mann für den Nasenabstrich, die Tests stellen die Heime bereit. Er versucht, mit dem Wattestab so umzugehen, „wie ich es selbst gern hätte“. Ludwig übergibt gerade an Kesberger-Frey, die ab jetzt die Formalitäten erledigt. Wer kommt, muss einen Laufzettel ausfüllen, auch in welchem Pflegeheim er wen besuchen will. Bei einem negativen Testergebnis gibt es eine Bestätigung, die am Testtag gilt. Ist es positiv, geht alles sofort ans Gesundheitsamt.

Am Mittwoch gab es den ersten positiven Test, wie Willrich berichtet. Das sei für die Kollegen eine Überraschung gewesen. „Aber auch eine Bestätigung, dass das, was wir hier tun, nicht überflüssig ist.“ Gerade im Ehrenamt sei das eine wichtige Motivation. Schließlich leiste das DRK alle anderen Dienste weiter, wie den Sanitätsdienst im Impfzentrum oder die Unterstützung von Feuerwehr und Katastrophenschutz. Nur die Dienste bei Veranstaltungen fielen derzeit natürlich weg, ergänzt der stellvertretende Bereitschaftsleiter Jörg Wagner.

Mit Namen begrüßen

Über mangelnde Nachfrage kann sich das DRK bislang nicht beschweren. Gut 50 Menschen waren am Donnerstag allein am Vormittag gekommen. „Wir haben schon unsere Stammkundschaft, die wir mit Namen begrüßen können“, sagt Weißer und lacht. Gespannt sind die Helfer vom Roten Kreuz auf das erste Schnelltestcenter-Wochenende. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr.

Allerdings legen die Ehrenamtlichen auch Sonderschichten ein. Außerhalb der Reihe testen sie bestimmte Berufsgruppen, die nicht erst nach 10 Uhr mit der Arbeit beginnen können. Physiotherapeuten zum Beispiel, die Patienten in Seniorenheimen haben, aber trotzdem als Besucher eingestuft werden.

Auch für Privatleute?

Ob das DRK den Service noch ausbaut – beispielsweise für Erzieher, Lehrer oder Privatleute, die dann selbst zahlen – ist offen. „Wir haben das im Hinterkopf, warten jetzt aber erst einmal ab, wie alles läuft“, meint Willrich. Dass es schnell wieder Geschichte sein könnte, daran glaubt aber keiner. „Wir rechnen eher mit einem langfristigen Einsatz“, sagt Wagner. Weil Corona unberechenbar sei, war es aus seiner Sicht auch gut, dass jetzt das DRK den Seniorenheimen beisteht. Alternativ hätte die Bundeswehr helfen können. Das sollte aber so lang wie möglich hinausgezögert werden. „Noch eine Option zu haben, ist immer besser“, meint Wagner, der auch DRK-Gruppenführer im Katastrophenschutz ist.