Tassilo Willrich vom Stadtverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ruft alle Neustadter zur Blutspende auf. Aktuell drohe eine Mangellage. Nächster Spendetermin ist am Mittwoch von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Berufsbildenden Schule in der Robert-Stolz-Straße. „Ausgehend von einer Fünf-Tage-Woche werden in Deutschland täglich circa 15.000 Blutspendende benötigt, um das Gesundheitssystem mit unverzichtbaren Blutpräparaten sicher versorgen zu können.“ Alleine die DRK-Blutspendedienste tragen Willrich zufolge 75 Prozent zum benötigten Aufkommen bei. Somit müsse das DRK täglich rund 11.000 Menschen zu einer Blutspende bewegen. Willrich ergänzt: „Aufgrund der kurzen Haltbarkeit einiger Blutpräparate ist es wichtig, dass kontinuierlich genügend Blutspenden für die Patientenversorgung zur Verfügung stehen.“