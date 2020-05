Am Mittwoch startet das DRK wieder mit seinen Blutspendeterminen – von 15.30 bis 19 Uhr in der Berufsbildende Schule in der Robert-Stolz-Straße.

„Gerade während der andauernden Zeit des Coronavirus benötigen wir dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in der Krebstherapie und Notfallversorgung behandelt werden können“, erklärt der Neustadter DRK-Vorsitzende Tassilo Willrich.

Temperatur wird gemessen

Daher sei es sehr wichtig, auch in der Zeit von Kontaktverboten und Ausgangsbeschränkungen die Versorgung mit Blutkonserven sicher zu stellen. „Zur Sicherheit von Blutspendern und auch Helfer haben wir wichtige Vorkehrungen wie Desinfektionsstationen, eine Temperaturmessung bereits vor Betreten des Blutspendelokals sowie die notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung des Abstandes getroffen“, so Willrich. Die Spender sollen einen Mundschutz mitbringen. Wer keinen besitze, bekomme einen. Begleitpersonen, die nicht spenden, seien nicht erwünscht.

Bei der BBS sei ausreichend Platz, um alle Vorgaben zu erfüllen. „Leider dürfen wir keine Speisen am Mittwoch anbieten - von uns gibt es dafür ein Lunchpaket“, so Willrich: „Um die Wartezeiten zu reduzieren, werden wir mit einer verstärkten Mannschaft antreten, trotzdem bitten wir um Verständnis, falls es etwas langer dauern sollte.“