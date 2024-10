„Unsere Kleiderkammer ist rappelvoll“, meldet Tassilo Willrich, Vorstand des Neustadter Stadtverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Deshalb sei die Annahme von Kleiderspenden auf unbestimmte Zeit nicht möglich.

Die Lagerkapazitäten seien völlig ausgeschöpft, so Willrich. Die Sammelcontainer wurden nun verschlossen. Die Kleiderkammer ist aber weiterhin wie gewohnt für die Abholung von Kleidungsstücken, Schuhen und Wäsche geöffnet. Dass zurzeit so reichlich gespendet wird, führt Willrich auf den Wechsel von Sommer- auf Winterkleidung in den Kleiderschränken zurück.

Beschädigte und nicht mehr tragbare Textilien gibt das DRK an eine Verwertungsgesellschaft, so die Information auf der Internetseite. Aus den so gewonnenen Rohstoffen entstehen Fußmatten, Autositzbezüge oder Putzlappen. Könnten nicht einfach alle gespendeten Textilien in dieser Art verwertet werden? „Nein, das lehnen wir ab, denn die Menschen spenden ihre gut erhaltenen Kleidungsstücke im Glauben, dass sie von anderen wieder getragen werden können“, antwortet Willrich auf diese Frage und ergänzt: „Dann nehmen wir lieber eine Zeit lang nichts an.“

Tatsächliche Probleme bereitet dem DRK etwas ganz anderes: das Abladen und Einwerfen von Müll und die unsachgemäße Entsorgung von beispielsweise Teppichen oder Gartenstühlen in oder an den Containern. Diese Unsitte nimmt laut Willrich immer mehr zu. Die DRK -Kräfte seien verpflichtet, den Müll zu entsorgen, was die Ehrenamtlichen über Gebühr beschäftige. „Wir bitten darum, dass jeder seinen Müll selbst und fachgerecht entsorgt.“