120.000 Euro hat eine mobile Sanitätsstation gekostet, die das Neustadter DRK bei seinem Sommertreffen in Dienst gestellt hat. Finanziert wurde sie zum Teil aus dem Überschuss, den das DRK mit seiner Corona-Teststation erwirtschaftet hat.

Damit habe der Stadtverband gut verdient, so Vorsitzender Tassilo Willrich und fügte an: „Wir haben uns das aber auch verdient.“ Die Sanitätsstation, etwa so groß wie ein Lkw-Anhänger, wurde nach den Wünschen des Neustadter DRK gebaut und ausgestattet. Ihr Standort ist beim DRK in der Winzinger Straße, mit einem Lkw kann sie bei Veranstaltungen oder Katastrophen an den Einsatzort gebracht werden. In der Station können gleichzeitig zwei Patienten behandelt werden, in Ausnahmefällen sogar drei. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein Überwachungsmonitor, Geräte zum Messen von Blutdruck und Blutzucker, Verbandsmaterialien und Spritzen.

Während Patienten im hinteren, größeren Bereich der Station behandelt werden, ist der vordere Teil ein Aufenthaltsraum für die Sanitäter bei Festen und Veranstaltungen. „Für einen Abend bringen wir die Sanitätsstation nicht vor Ort, aber unsere Aktiven sind ja auch bei mehrtägigen Veranstaltungen im Einsatz“, so Willrich. Bisher hätten sie sich nur in einen Rettungswagen setzen können. Umgekehrt könnten nun bei größeren Einsätzen alle Rettungswagen für den Transport genutzt werden, weil Verletzte in der Station versorgt würden, verwies Willrich auf einen weiteren Vorteil. Mit der Sanitätsstation gehe „ein Herzenswunsch“ von ihm in Erfüllung.

Auch noch Rettungswagen

Wie hoch der Gewinn aus dem Testzentrum ist, kann Willrich noch nicht sagen. Doch reiche das Geld mindestens noch für einen Rettungswagen, der ebenfalls etwa 120.000 Euro kosten werde und bereits bestellt sei. Zudem habe der Stadtverband geerbt. Zum Erbe gehöre ein Ford S-Max mit einer Fahrleistung von nur 4000 Kilometern. Dieser sei unter anderem mit Funk und Sondersignal ausgestattet worden und der neue Kommandowagen.

Die Zeit der Pandemie „war für uns eine Riesenaufgabe“ blickte Willrich zurück. Obwohl für das Testzentrum Personal eingestellt worden sei, da die Arbeit nicht ehrenamtlich bewältigt werden konnte, seien für die Sanitätsbereitschaft im Jahr 2021 rund 13.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden angefallen. Im vergangenen Jahr seien es 7000 Stunden gewesen und in diesem Jahr bisher 3000. Insgesamt seien beim Stadtverband etwa 100 Ehrenamtliche aktiv, die Anzahl der Mitglieder liege bei 1500. „Wir können noch Verstärkung brauchen“, so Willrich.

Weniger Teilnehmer

Ein großer Einschnitt sei die Pandemie für das Seniorencafé und das Jugend-Rot-Kreuz gewesen, bedauerte Willrich. Zwar würden beide wieder „im Normalbetrieb laufen“, doch mit weniger Teilnehmern. Er erinnerte daran, dass das Seniorencafé bereits 1972 im damaligen Rot-Kreuz-Haus in der Bergstraße als Altenstube gestartet sei.

Willrich verwies auf die gute Zusammenarbeit mit Technischem Hilfswerk und Feuerwehr. Von ihm und den Aktiven bedauert wurde, dass zum Sommertreffen kein Kommunalpolitiker erschienen sei, obwohl zahlreiche Einladungen verschickt worden seien. Für langjähriges Engagement im DRK wurden beim Sommerfest etliche Mitglieder geehrt: Lars Fischer, Christina Fritsch-Dietrich, Christoph Hammes, Sabrina Klug und Michael Römer (alle 20 Jahre), Christian Kauf, Axel Magin und Jörg Wagner (25 Jahre), André Willrich, Sebastian Schneider und Silke Magin (30 Jahre), Alexandra Schneider, Ulrike Henkes, Frank Henkes und Andreas Prekur (35 Jahre).