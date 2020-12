Schon seit Monaten fallen die Kameradschaftsabende aus, Übungen gibt es wegen der Kontaktbeschränkungen nur noch von zu Hause aus oder in kleinen Gruppen. Der Dienstbetrieb läuft bei der Neustadter Feuerwehr und allen anderen Blaulicht-Organisationen wie etwa beim Technischen Hilfswerk völlig anders ab als noch vor einem Jahr: Die Einsatzkräfte mussten sich ebenso der Pandemie anpassen wie alle anderen. Doch was tun, wenn dann auch noch die Weihnachtsfeier ausfallen muss? Die Neustadter Feuerwehrleute haben erneut bewiesen, wie kreativ sie sind und die Hauptfeuerwache einen Tag vor Heiligabend kurzerhand in einen „Weihnachts-Drive-in“ verwandelt. Wo sonst Feuerwehrautos geparkt sind, mutete die Wache an wie eine kleine Zweigstelle des Christkinds.

Geschenke durchs Autofenster

Das Ganze lief so ab: Von der Lindenstraße aus fuhren die Einsatzkräfte mit Privat- oder Dienstwagen in die Fahrzeughalle, wo ihnen unter anderem die Wehrleitung Geschenke durch das Autofenster überreichte, mitsamt einem persönlichen Gruß und Dankesworten von Oberbürgermeister Marc Weigel. Natürlich Corona-konform und nicht ohne Christbaum, Weihnachtslichter und passender Musik im Hintergrund. Schwedenfeuer zur Lindenstraße hin taten ihr Übriges, um weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. Über den Hinterhof und die Sauterstraße ging es dann wieder zurück nach Hause.

Den Drive-in nutzten nicht nur die Feuerwehrleute, sondern auch Angehörige des Technischen Hilfswerks, des Rettungsdienstes, der diensthabende Notarzt, die Schnelleinsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes sowie die Polizei. Schließlich hält die Blaulicht-Familie auch und insbesondere in Krisenzeiten zusammen. Und, darauf legt sie besonderen Wert: „Auch während der andauernden Pandemie können sich die Bürgerinnen und Bürger im Ernstfall auf uns verlassen.“