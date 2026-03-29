Der Sportliche Leiter als Torschütze. Die Torleute als Flügelspieler. So trug Drittligist TSG Haßloch sein Gastspiel in Köln aus.

Mit dem letzten personellen Aufgebot gab es für Handball-Drittligist TSG Haßloch auch im Gastspiel beim Tabellenvierten Longericher SC nichts zu erben. Die Mannschaft von Trainer Christian Job verlor mit 23:40 (12:19) und dürfte den Abstieg in die Regionalliga nicht mehr vermeiden können.

Erfolgreichster TSG-Torschütze war Kreisläufer Sebastian Bösing mit sieben Treffern. Cheftrainer Christian Job musste weitere personelle Hiobsbotschaften vor der Abfahrt hinnehmen. Besonders der Ausfall von Niklas Glindemann wegen Magen-Darm-Problemen wog schwer. Dazu kam, dass Julius Herbert und Sebastian Wieland nicht zurückkehrten. So „rutschte“ William Grimm aus der TSG II in den Drittliga-Kader. Kevin Seelos, der Sportliche Leiter, gab erneut sein Comeback. Der 37-Jährige trug sich sogar in die Torschützenliste ein. Die Torhüter Riku Horikawa und Florian Pfaffmann mussten in den letzten Minuten auf dem Feld aushelfen, agierten auf den Flügeln. „Die Situation war alles andere, als was wir uns personell erhofft haben“, sagte Job und schob gleich ein dickes Lob nach: „Die Jungs, die dabei waren, haben es vom Charakter und von der Disziplin sehr gut gemacht.“ Ihn beeindruckte Noa Zeimet, der im rechten Rückraum agierte und mit sechs Toren seine Vielseitigkeit bewies.

Kapitän Florian Kern agierte neben Lukas Klein diesmal auf der Spielmacher-Position, während William Grimm über 45 Minuten auf dem linken Flügel war. „Unser Ziel war es, keinesfalls, uns abschlachten zu lassen. Das ist uns gelungen“, sagte Job, der in den kommenden beiden Wochen hofft, dass die erkrankten und verletzten Spieler zurückkehren und die Vorbereitung auf das Derby am 11. April gegen das HLZ Friesenheim-Hochdorf voranschreiten kann.