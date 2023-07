Die TSG Haßloch bereitet sich auf die kommende Drittliga-Saison vor. Sechs Neuzugänge verstärken den Kader. Hinter den Kulissen gibt es ebenfalls einige neue Akteure.

Beim Handball-Drittligisten TSG Haßloch hat eine neue Ära begonnen. Nach dem Klassenverbleib in der abgelaufenen Saison hat der Verein nach der Bekanntgabe von Thomas Müller sowie den Eheleuten Rita und Egbert Best, nach vielen Jahren künftig nicht mehr als sportliche Leiter sowie als Verantwortliche der Handball-Abteilung und des Fördervereins zur Verfügung zu stehen, die personellen Weichen für die Zukunft gestellt.

Wie es sich schon zum Saisonende angedeutet hatte, hat der langjährige Kapitän Kevin Seelos die Funktion als Sportlicher Leiter übernommen. Das Urgestein der TSG Haßloch, der wegen eines hartnäckigen Bandscheibenvorfalls bereits operiert wurde und deshalb seine Karriere ausgesetzt hat, hat gemeinsam mit Cheftrainer Andreas Reckenthäler den Kader für die kommende Spielzeit zusammengestellt. Die TSG Haßloch begrüßte zur Vorbereitung für die Spielzeit 2023/24 gleich sechs Neuzugänge.

Neue Ehrenamtliche

Von der mHSG Friesenheim-Hochdorf wechselten Yannik Muth, Marvin Gerdon und Yannik Polifika ins Großdorf. Ebenfalls neu sind Philipp Alt (Rhein-Neckar Löwen – A-Jugend) sowie Lukas Wichmann (Rhein-Neckar Löwen II) und Marco Kimpel (HSG Worms). Bereits zum Saisonende hatten fünf Akteure den Verein verlassen. Während Dennis Götz eine Handballpause eingelegt hat, wechselten Jan Triebskorn zur HG Oftersheim-Schwetzingen, Konstantin Herbert und Moritz Mangold zur TG Osthofen sowie Lino Messerschmitt zu den Rhein-Neckar Löwen.

Offen ist die Zukunft des bisherigen Co-Trainers Philipp Rogawski. Zuvor haben die Bären Gerald Schalter, den bisherigen Trainer der zweiten Mannschaft, zum neuen Co-Trainer befördert. Nach den ersten beiden Wochen des Athletik-Blocks befindet sich die Mannschaft im Hallentraining und bestreitet am Samstag, 16 Uhr, im TSG-Sportzentrum das erste Testspiel gegen den TV Willstätt vor heimischer Kulisse. Vor dem eigenen Saisonstart im September werden die Bären nur noch ein Testspiel in eigener Halle austragen. Dieses ist am 26. August gegen die HG Oftersheim-Schwetzingen.

Während die Vorbereitung für die kommende Drittliga-Saison bereits in vollem Gange ist, wurden die personellen Weichen im Umfeld des Vereins gestellt. Christiane Seelos folgt als Abteilungsleiterin Rita Best, während Peter Wingerter ihr als Stellvertreter zur Seite steht. Die Jugendleitung hat Harald Kehrer übernommen. Peter Henkes fungiert als dessen Stellvertreter und zugleich als Jugendkoordinator. Die Aufgabe als Vorsitzender des Fördervereins hat Franz Seelos übernommen. Der Dauerkartenverkauf für die Spiele der Drittliga-Mannschaft hat bereits begonnen. Tickets sind erhältlich bei Franz Seelos, Telefon 0176 55280897.