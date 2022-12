Die Siegesserie ist gerissen. Im Gastspiel beim TV Kirchzell kam Handball-Drittligist TSG Haßloch diesmal nicht über ein Remis hinaus.

Nach 60 Minuten trennten sich beide Mannschaften mit 25:25 (14:15). Während die Bären nach zuletzt zwei Siegen den ersten Punktverlust hinnehmen mussten, holten die Gastgeber nach vier Spielen ohne Sieg wieder einen Zähler.

Erfolgreichster Schütze war Jan Triebskorn mit sechs Toren. „Auch wenn wir zweimal mit fünf Toren geführt haben, können wir mit dem Remis zufrieden sein. Am Ende haben uns fünf Spieler gefehlt. Da muss man mal bescheiden bleiben“, sagte TSG-Coach Andreas Reckenthäler.

Kern fällt aus

Dabei bestimmten die Gäste aus Haßloch über weite Strecken den Spielverlauf. Haßloch, das ohne Kapitän Kevin Seelos in die Partie ging, lag von Beginn an in Front, und hatte auch die besseren Möglichkeiten. So trafen Florian Kern und dann Dennis Gregori per Doppelschlag zum 10:4 (19.). Danach fiel Kern nach einem Zusammenprall vorzeitig aus. Nach dem Ausfall von Dennis Götz wirkte auch Rückkehrer Theo Surblys noch verunsichert. Dafür zeigte sich Denni Djozic nach langer Verletzungspause in blendender Form. Aber die Gastgeber steckten nicht auf, kämpften sich zurück. So gelang 90 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff Leon David erstmals der 14:14-Ausgleich, dem Lars Hannes noch vor dem Abpfiff mit einem weiteren Treffer zur erneuten Haßlocher Führung antwortete.

Bitz zuverlässig

In Spielabschnitt zwei ließ die TSG zunächst ebenfalls nichts anbrennen, setzte sich sogar auf 21:16 (41.) ab. Auch weil sich Torhüter Marco Bitz als zuverlässiger Rückhalt erwies. Er parierte viele Großchancen der Gastgeber. Dann durchlebten die Jungs von Andreas Reckenthäler ein Tief: Mit fünf Toren in Folge gelang Kirchzell das viel umjubelten 21:21. Besonders bemerkbar machte sich das Fehlen von Lars Hannes, der in der 31. Minute nach einem Kopftreffer mit Disqualifikation vom Feld musste.

Es blieb spannend. Die letzten zehn Minuten waren ein Kopf-an-Kopf-Duell. Haßloch legte immer wieder vor, aber die Schützlinge von Trainer Alexander Hauptmann glichen stets aus. Den letzten Angriff des Abends hatte die TSG, aber dieser führte nicht zur erneuten Führung.