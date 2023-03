Die vorerst letzte Dienstreise steht für den Handball-Drittligisten TSG Haßloch an. Zwei Spieler fallen aus.

Am vorletzten Spieltag der Saison reist Handball-Drittligist TSG Haßloch ins benachbarte Saarland. Gegner ist dort die HG Saarlouis (Samstag, 19.30 Uhr, Stadtgartenhalle). Es gibt ein Wiedersehen mit Daniel Schlingmann. Der Tormann hatte erst zum Ende der vergangenen Saison die TSG in Richtung seiner früheren Heimat verlassen.

Ohne Messerschmidt und Herbert

Auch wenn die TSG in der Vergangenheit in der dortigen Stadtgartenhalle für Überraschungen gesorgt hatte, stehen die Vorzeichen diesmal nicht allzu günstig. Gegen den Tabellennachbarn muss Haßloch erneut ersatzgeschwächt antreten. Julius Herbert hat sich bei seinem Zusammenprall mit einem Gummersbacher am vergangenen Samstag gegen den VfL II eine Reizung am Knie zugezogen und fehlt. Fehlen wird auch Lino Messerschmidt, der beruflich in den USA weilt. Am Kreis wie im Innenblock fallen nach dem vorzeitigen Abgang von Jan Triebskorn, der die TSG in Richtung HG Oftersheim-Schwetzingen verlassen hat, damit zwei weitere etablierte Kräfte aus.

„Wir werden aber nicht aufgeben. Unser Ziel ist es, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten, auch wenn wir wissen, dass sich Saarlouis für die Hinspiel-Niederlage revanchieren möchte, dass Saarlouis gegen uns höchst motiviert auflaufen wird“, sagt Cheftrainer Andreas Reckenthäler.

Wer auf die Position am Kreis wechseln wird, lässt er noch offen. Lars Hannes, Leo Pfeil, aber auch Florian Kern und Perspektivspieler Yannik Müller sind die Alternativen auf dieser Schlüsselposition. Reckenthäler: „Das werden wir kurzfristig entscheiden.“