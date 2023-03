Nach sechs Spielen ohne Sieg ist dem Handball-Drittligisten TSG Haßloch nur teilweise der Befreiungsschlag gelungen.

Gegen die HSG Pohlheim trennte sich die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Reckenthäler im Auswärtsspiel mit 23:23 (15:12), sorgte aber mit dem 24. Zähler vor den verbleibenden drei Saisonspielen für den Klassenverbleib in der dritthöchsten Spielklasse. Doch so richtig glücklich waren die Haßlocher zunächst nach dem Abpfiff nicht. Erfolgreichster Torschütze der TSG-Mannschaft, in der Neuzugang Leonard Pfeil sein Debüt gab, war Lars Hannes mit neun Treffern. Bis zur 45. Minute lagen die Haßlocher noch mir vier Toren (16:20) in Front, ehe die Gastgeber innerhalb von drei Minuten den 20:20-Ausgleich erzwangen. Dann zeigte auch noch die Auszeit von Andreas Reckenthäler beim 19:20 wenig Wirkung. Als Johannes Träger zur 22:21-Führung für die Gastgeber traf und Lars Hannes im Gegenzug mit einem Siebenmeter scheiterte, drohte den Pfälzern sogar die nächste Niederlage.

Ausgleich 51 Sekunden vor dem Ende

Florian Kern glich nochmals aus. Und Max Zech sorgte im Überzahlspiel für die erneute 23:22-Führung (58.) der Haßlocher. Das reichte aber nicht zum ersten Sieg im Jahr 2023. Denn Maximilian Rühl sicherte 51 Sekunden vor dem Abpfiff noch den hart umkämpften Ausgleich für den bereits als Absteiger feststehenden Gastgeber. Dabei durfte sich die TSG-Mannschaft noch bei Marco Bitz zwischen den Pfosten bedanken, der den letzten HSG-Wurf der Partie vor dem Abpfiff parierte und seinem Team den Punktgewinn festhielt.

„Auch wenn wir gerne den Sieg geholt hätten, können wir nach den langen Wochen ohne Punktgewinn jetzt zufrieden sein“, sagte Cheftrainer Andreas Reckenthäler. „Pohlheim war der erwartet starke Gegner, der uns alles abverlangt hat. Es ist schade, dass wir in der zweiten Hälfte eine kurze Phase hatten, in der wir etwas kopflos agiert und uns dann selbst in Bedrängnis gebracht haben“, ergänzte der TSG-Coach. Er zeigte sich aber froh, dass nach zuletzt „schwierigen Wochen“ der Klassenverbleib vorzeitig gesichert worden sei. „Jetzt können wir uns den Planungen für die Zukunft widmen“, betonte Andreas Reckenthäler. Dabei ist nicht auszuschließen, dass sich der Haßlocher Kader zur neuen Saison etwas verändern wird.