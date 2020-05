Auf Initiative des TV Hochdorf haben die Drittliga-Handballteams aus Haßloch und Dansenberg beschlossen, ihr Guthaben aus den Mannschaftskassen zu spenden. Das Trio unterstützt Institutionen in ihrem jeweiligen Umfeld.

Mit dem Abbruch der Saison 2019/20 in den deutschen Handball-Ligen aufgrund der Corona-Pandemie ist nicht nur der Sport in der Halle zum Erliegen gekommen, sondern auch viele Mannschaften müssen diesmal auf den sonst gewohnten krönenden Abschluss verzichten. Gemeint ist die alljährlich und beliebte Abschlussfahrt auf Mallorca oder Ibiza, wo es in der Vergangenheit viele Top-Teams der Handball-Bundesliga, der Zweiten und Dritten Liga hinzog.

Diese Touren auf die iberischen Sonneninseln werden ausschließlich aus den jeweiligen Mannschaftskassen der Klubs finanziert. Und da zeigten diesmal die drei pfälzischen Handball-Drittligisten – TuS 04 Dansenberg, TSG Haßloch und der TV Hochdorf – ein soziales Herz. Die Initiative ging von Daniel Lanninger, Kapitän des TV Hochdorf, aus, der mit dem Abbruch der Saison auch seine Karriere beendet hat. Die Idee stieß bei seinen einstigen Kollegen Stefan Job (TSG Haßloch) und Jan Claussen (TuS 04 Dansenberg) und in deren Mannschaften auf große Zustimmung. So plant der TV Hochdorf, seine Mannschaftskasse anteilig dem Altenheim St. Bonifatius in Schifferstadt, dem Caritas Förderzentrum St. Laurentius und Paulus in Landau sowie das einzige Restaurant im Ort, „Zur Kastanie“ zu unterstützen.

Verschiedene Institutionen unterstützen

Die Handballer aus Haßloch wollen an zwei Einrichtungen ihr soziales Herz zeigen. „Wir werden einen Teil der Mannschaftskasse an die Tafel Neustadt-Haßloch und den anderen Teil an das Deutsche Rote Kreuz Haßloch-Meckenheim spenden“, sagte Kapitän Stefan Job. In der Westpfalz ist es nicht anders. Dort erhalten nach Auskunft von Kapitän Christopher Seitz das Gasthaus Fröhlich und das Restaurant „Zum Kerscheknabber“ in Dansenberg als auch die dortige Kirchengemeinde eine Spende der Handballer aus der Mannschaftskasse.

Auch wenn die jeweiligen Akteure die Spendensumme nicht nennen wollen, ist sicher, dass die Kassen auch diesmal wieder gefüllt sind. Denn jeder Akteur zahlt ja regelmäßig monatlich einen festen Betrag ein. Beim TV Hochdorf sind es zehn Euro. Dazu kommen noch die Prämien aus den Vorbereitungsturnieren, die ebenso einen Grundstock für den Saisonabschluss bilden. Weniger beliebt aber ebenfalls ein Faktor ist der jeweilige Strafenkatalog der Teams. Für Vergehen wie verspätetes Erscheinen zum Training, das Benutzen des Handys in der Umkleidekabine bis hin zur Roten Karte wegen Meckern werden entsprechende Geld- und Strafbeträgen fällig. Auch wenn manchem gerade das Zahlen der Strafgelder schwer gefallen war, hat er jetzt die Gewissheit, dass die Gelder bei Menschen ankommen, die aufgrund der Corona-Pandemie betroffen sind. Das tröstet auch ein wenig darüber hinweg, dass der Saisonabschluss diesmal nicht auf Mallorca oder Ibiza stattfindet.