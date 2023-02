Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Aber zum ersten Sieg im Jahr 2023 reichte es nicht. Handball-Drittligist TSG Haßloch verlor sein im Gastspiel beim TV Gelnhausen 24:30 (12:13).

Es war die vierte Niederlage in Folge seit dem Jahreswechsel. Damit rutschten die Bären auf den fünften Platz in der Tabelle ab. „Die Leichtigkeit, die Lockerheit und der Flow, den wir in der ersten Saisonhälfte hatten, ist uns leider ganz abhandengekommen“, sagt Cheftrainer Andreas Reckenthäler. „Dazu kommt, dass Gelnhausen auch einfach stärker war als wir.“ Die Ausfälle in den letzten Wochen haben ihre Spuren hinterlassen. „Vielen fehlt ein Teil der Vorbereitung. Sie sind noch nicht auf dem Level wie zu Beginn der Saison“, stellt Reckenthäler fest.

Dem Übungsleiter fehlen weiterhin im Rückraum die personellen Alternativen. So musste er wieder auf Kevin Seelos und Theo Surblys verzichten. Jan Triebskorn kehrte nach seiner Grippe nur kurzzeitig zurück. Diesmal erwischte es Denni Djozic, der frühzeitig mit muskulären Problemen ausfiel. Dabei wirkte Julius Herbert nach siebenwöchiger Pause erstmals wieder mit.

Schwere Aufgaben

„Wir haben derzeit nicht die Power, um ein Spiel über 60 Minuten mitzugestalten“, erklärte Reckenthäler. Der Cheftrainer macht sich große Sorgen. Mit jeder Niederlage werde das Selbstbewusstsein des Teams nicht besser. Denn die nächsten beiden Aufgaben beim Tabellenführer HSG Hanau als auch vor eigener Kulisse gegen Zweitliga-Absteiger TuS Ferndorf werden nicht einfacher.

Trotzdem zeigte sich die TSG in Gelnhausen verbessert. Sie hielt nach den ersten Minuten mit dem Gastgeber mit, geriet dann aber in Rückstand. Bis zum Pausenpfiff kam Haßloch noch einmal auf 12:13 heranzukommen. Als Lino Messerschmidt zum 13:13 (36.) traf, keimte Hoffnung auf. Aber die Wende blieb aus. Mit fünf Toren in Folge setzte sich Gelnhausen ab, während die Gäste sich danach um Schadensbegrenzung bemühten.