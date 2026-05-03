Der erhoffte positive Abschied vor heimischem Publikum in der dritthöchsten Spielklasse blieb aus.

Dabei hatte sich der Handball-Drittligist TSG Haßloch im letzten Spiel gegen den TV Kirchzell einiges vorgenommen. Es hätten nochmals zwei Punkte auf der Habenseite sein sollen, nachdem man vor Wochenfrist bereits gegen die TSG Münster diese sichern konnte. Stattdessen hieß es nach 60 Minuten auf der Hallenanzeige 27:32 (14:13) zugunsten der Gäste aus dem Landkreis Miltenberg.

Nach der erneuten Niederlage des Tabellenletzten TV Homburg werden die Blau-Weißen definitiv als Tabellenvorletzter die Liga verlassen. „Ein Sieg war heute möglich, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf, sie hat von der Einstellung alles gegeben“, meinte Cheftrainer Christian Job.

Die Ursache für die erneute Niederlage war am Ende klar begründet. Erfolgreichster Werfer bei den „Bären“ war mit acht Toren erneut Yannick Treiber. Der 28 Jahre alte Polizeibeamte ging voran, setzte seine Kameraden immer wieder gekonnt in Szene und suchte als Spielgestalter stets die Lücken zum gegnerischen Tor. So war es der Rechtshänder, der in den ersten fünf Minuten seine Mannschaft mit drei Toren mit 4:2 in Front brachte.

Zwischenspurt Haßloch

Es war die Partie zweier Mannschaften auf Augenhöhe, auch wenn sich die Gäste zeitweilig bis zu zwei Toren absetzen konnten. Aber die „Bären“ um ihren Abwehrchef Sebastian Bösing steckten keinesfalls auf. Im Gegenteil: Nach dem 9:10 Rückstand brillierten die Gastgeber mit vier Toren in Folge und lagen plötzlich mit 13:10 (24.) in Front.

Aber die beiden Ukrainer im Diensten des TVK Vaydim Oskilko und Levgen Zhuk verkürzten nochmals zum Pausenpfiff auf 14:13. Und nach dem Wiederanpfiff hatte Kirchzell etwas mehr vom Spiel, schaffte es sogar, gegen die erneut personell dezimierte TSG-Sieben sich zum 22:17 (47.) durch Oskilko abzusetzen.

Cheftrainer Job fehlten die personellen Alternativen, nachdem sich noch am Spieltag Kapitän Florian Kern aufgrund muskulärer Probleme seinen Einsatz absagen musste. Die Mannschaft ging so auf dem Zahnfleisch, zeigte dennoch viel Biss und kam nochmals zum 20:22 (52.), 21:23 (54.) durch Sebastian Wieland sowie zum 23:25 und 24:26 (56.) jeweils durch Sebastian Bösing.

Rot für Oskilko

Dann waren sie mit ihren Kräften am Ende. „Durch die offensive Abwehr sind wir hier an unsere Grenzen gekommen“, räumt Job ein. So zog Kirchzell nach der Roten Karte gegen Vadym Oskilko mit viel Wut im Bauch in den letzten Minuten davon. „Es war ärgerlich, dass wir in den letzten Minuten einige leichte Fehler in der Abwehr gemacht haben“, sagte Trainer Job.

Das war aber nicht allein der Knackpunkt für die erneute Niederlage. Es war vielmehr ein neuer Saisonrekord: Sechs der neun zugesprochenen Siebenmeter der TSG Haßloch fanden nicht den Weg ins Tor. „Mit solch einer Chancenverwertung kann man eigentlich kein Spiel gewinnen“, brachte es Job auf den Punkt.

Am Ende wurde es dann nochmals emotional. Es stand wie im Vorjahr erneut der größte personelle Aderlass bei den Hausherren an, weshalb sich Kevin Seelos am Ende bei denjenigen Spielern, die den Verein verlassen werden, mit einem Präsent bedankte. Da ergriff Sebastian Bösing das Mikrofon und dankte dem Verein, den Fans und allen, die ihn begleitet hatten, für die Treue.

Es war sein vorletztes Spiel seiner Karriere. In Haßloch begann seine Reife in Richtung Leistungssport, ehe er sich der HSG Konstanz in der zweiten Liga anschloss und hier endete seine Laufbahn als Spieler. Künftig wird Bösing, der in Worms lebt, den derzeitigen Vize-Meister der Oberliga Rheinhessen-Pfalz, die TG Osthofen, die noch auf den Aufstieg in die Regionalliga hoffen dürfen, als Cheftrainer übernehmen.

Mit ihm folgt auch Julius Herbert in den Wonnegau. Mit dem baldigen Ende der Saison 2025/26, verbunden mit dem Abstieg nach 15 Jahren, haben „die Bären“ bereits die Weichen für die neue Saison gestellt. Am 30. Juni beginnt das erste offizielle Mannschaftstraining für die Saison 2026/27. Dann erwartet Christian Job gleich 11 Neuzugänge beziehungsweise Rückkehrer im künftigen Kader.