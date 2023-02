Nach drei Niederlagen und damit ohne Punktgewinn im neuen Jahr bleibt Handball-Drittligist TSG Haßloch vor der Auswärtsaufgabe beim Tabellendritten TV Gelnhausen (Samstag, 19.30 Uhr, Großsporthalle Gelnhausen) bescheiden.

„Unser Ziel muss es diesmal sein, dass wir wieder spielerisch das auf die Platte bringen, was wir schon in der ersten Saisonhälfte gezeigt haben“, sagt Cheftrainer Andreas Reckenthäler. Dabei macht er kein Geheimnis daraus, dass er nach dem enormen Verletzungspech zuletzt mit dem Auftritt nicht zufrieden war: „Die Mannschaft hat deutlich mehr Potenzial.“ Der 39-Jährige wird wieder nicht auf seinen kompletten Kader zurückgreifen können.

Auch wenn Florian Kern, Max Zech und Lino Messerschmidt vor Wochenfrist wieder zur Verfügung standen, fehlt Kapitän Kevin Seelos weiterhin. Ihn plagen seit Wochen Schmerzen nach einem Bandscheibenvorfall. Möglicherweise wird der Rückraumspieler in dieser Saison nicht mehr auflaufen können. Seelos verzichtet aktuell auf eine Operation und will sich die Zeit für eine konservative Behandlung nehmen. Ein vorzeitiges Karriereende lehnt er ab. „Ich habe schon noch Lust, Handball zu spielen. Deshalb werde ich alles dafür tun, dass ich wieder fit werde. Ich werde mir da jetzt keinen Druck machen“, teilt Seelos mit.

Ein Einsatz von Theo Surblys, der sich erneut im Aufbautraining befindet, kommt derzeit noch zu früh. Unklar ist, ob Julius Herbert bereits am kommenden Samstag auflaufen und Lino Messerschmidt am Kreis phasenweise entlasten kann. Unklar ist auch der Einsatz von Torjäger Jan Triebskorn, der wegen einer Grippe im Training fehlte. „Gerade im linken Rückraum sind wir wieder gezwungen zu improvisieren“, stellt Reckenthäler fest. Und die kommenden Aufgaben werden nicht leichter. Nach dem Gastspiel in Gelnhausen geht es zum Tabellenführer HSG Hanau, dann ist Zweitliga-Absteiger TuS Ferndorf Gast im TSG Sportzentrum.