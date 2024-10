Nach dem bisher schwächsten Saisonspiel und der Niederlage bei Saase3 Leuterhausen will Drittligist TSG Haßloch im Pfalzderby gegen die VTV Mundenheim den Schalter umlegen, will endlich den ersten Heimsieg feiern. Eine Schlüsselrolle dürfte einer einnehmen, der in der Jugend in Mundenheim ausgebildet worden ist.

TSG Haßloch