Gelingt Handball-Drittligist TSG Haßloch am Samstagabend auswärts der erste Sieg im Jahr 2023? Die kommende Aufgabe ist allerdings eine ganz hohe Hürde.

Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg trifft die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Reckenthäler in der Main-Kinzig-Halle am Samstagabend (18 Uhr) auf den Tabellenführer der Staffel Südwest.

Auf dem Papier eine unlösbare Aufgabe, aber die Blau-Weißen haben in der Hinrunde bewiesen, dass sie so manchem Favoriten ein Bein stellen können. So siegten sie beim Zweitliga-Absteiger TuS Ferndorf. Ob sie solch einen Coup wiederholen können, bleibt abzuwarten. Zumindest wollen sie gegen das Team von Hannes Geist anders auftreten als im Hinspiel: Daheim gingen sie mit 24:38 unter.

Drei Eigenschaften

„Ich glaube, die Jungs freuen sich auf das Spiel. Es ist immer etwas Besonderes, gegen den Tabellenführer zu spielen“, sagt Reckenthäler. Deshalb setzt er auf drei Eigenschaften: Treue zum Matchplan, leidenschaftliches Verteidigen und Spielspaß.

„Die Trauben hängen in Hanau hoch. Aber wenn wir die Atmosphäre in der Halle aufsaugen, dann gut ins Spiel reinkommen und es lange offenhalten, dann ist alles möglich“erklärt Reckenthäler.

Dabei gibt es personell nicht viel Neues. Denni Djozic fällt neben Kapitän Kevin Seelos mit einem Muskelfaserriss aus. Dagegen könnte möglicherweise Theo Surblys wieder in den Kader zurückkehren. „Wir müssen bei ihm noch etwas vorsichtig sein. Aber das entscheiden wir unmittelbar vor Spielbeginn“, sagt Reckenthäler.