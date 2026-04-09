Eigentlich hat die Partie keine besondere Bedeutung mehr. Der Abstieg der TSG Haßloch ist kaum noch abwendbar. HLZ Friesenheim-Hochdorf hofft auf die Dritte Liga.

Es ist wieder einmal Derby-Time angesagt und diese Partien haben ihren besonderen Charakter. So treffen die Bären um Cheftrainer Christian Job am Samstag (19.30 Uhr, TSG-Sportzentrum) auf den Nachbarn aus Friesenheim-Hochdorf, der mit dem nächsten Sieg und zwei weiteren Zählern endgültig den Verbleib in der Dritten Liga absichern kann.

Es ist auch die Rückkehr von „Vize“-Kapitän Lars Hannes und Thomas Müller dem sportlichen Leiter des HLZ an ihre frühere Wirkungsstätte. „Auch wenn wir in den letzten Wochen aufgrund sehr vieler verletzten Spieler einen dezimierten Kader hatten, ist es ein Derby und das will jeder gewinnen“, sagt Nils Chrust.

Die Favoritenrolle gehört den Gästen, die mit 19:31 Zählern den 15. Platz belegen. Bis auf den verletzten Mihaillo Ilic, der mit einem Ermüdungsbruch weiterhin ausfallen wird, dürfte Trainer Gabriel Schmiedt in personeller Bestbesetzung im Großdorf antreten. Mit Tilo Müller, Frederik Zepp und Lenny de Hooge werden auch die drei Perspektivspieler des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen mit von der Partie sein.

Chrust hält Kontakt

Sie feiern auch ein Wiedersehen mit Nils Chrust. Der 18 Jahre alte Linkshänder, seit Sommer des letzten Jahres im Kader, trug zuvor zwei Jahre das Trikot des HLZ. „Das ist schon ein besonderes Spiel, schließlich habe ich noch mit einigen Kollegen noch Kontakt“, erzählt der Südpfälzer aus Hagenbach.

Aber der jüngste Spieler im Kader der Bären, der noch der A-Jugend angehört, wirkt keinesfalls euphorisch. „Die Trainingswoche ist bisher gut gelaufen und gerade im Derby wollen wir alles raushauen, was geht. Dann wird man sehen, wozu es reichen wird“, so Chrust. „Es kommt auch auf die Art und Weise an, wie wir uns vor eigener Kulisse präsentieren.“

Die richtige Einstellung, der Wille, die Leidenschaft und das Herzblut könnten ein Faktor im Derby sein. Dabei wird Cheftrainer Christian Job in dieser Saison nicht mehr auf die Leistungsträger Jakob Chrust (Nasenbeinbruch), Luis Maier (Knorpelverletzung) und Niklas Klein (Kniereizung) zurückgreifen können.

Mit Treiber und Glindemann

Trotzdem geht Chrust davon aus, dass ausreichend Akteure am dabei sein werden. Besonders hofft man auf die Rückkehr von Spielmacher Yannik Treiber und Torjäger Niklas Glindemann. Dabei macht Chrust auch kein Geheimnis daraus, dass das Thema Klassenerhalt bereits abgehakt ist. „Nach dieser verrückten Saison mit drei Trainern vor Christian Job und den vielen verletzten Spielern ist es ein richtiger Zeitpunkt, dass wir mit jungen Spielern einen Neuanfang in der Regionalliga machen“, so Chrust, der auch für die kommende Saison ebenso wie sein Bruder Jakob zugesagt hat.

Denn bei dem 18-Jährigen, der kürzlich seine Abiturprüfungen am Europa-Gymnasium in Wörth absolviert hat, stehen noch einige wichtige Termine an. Zum einen wird er im Juni seinen Ferienjob bei der Daimler AG in Wörth antreten, dann steht bei ihm die nächste Operation am Fuß bevor, wo ihm die Metallplatte aus seinem Mittelfußbruch entfernt wird.

Danach strebt Chrust eine handwerkliche Ausbildung an, um erste Praxiserfahrung für sein späteres Studium im Fach Bauingenieurwesen an der Fachhochschule in Kaiserslautern oder Karlsruhe zu sammeln. Auch wenn dem Verein im Sommer wieder ein großer personeller Umbruch ansteht, hat sich Chrust nicht über einen Wechsel nachgedacht.

„Ich bin sehr gut aufgenommen worden, ich fühle mich immer noch sehr wohl und mit Christian habe ich jetzt auch das Gefühl, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln“, meinte Chrust, den der letzte Trainerwechsel von Philip Rogawski nicht überrascht habe. Ohnehin blickt er schon in die Zukunft, denn die Regionalliga werde für die neue Mannschaft auch keine leichte Aufgabe.

„Die Liga ist schon sehr gut besetzt und man weiß auch noch nicht, welche Mannschaften personell aufrüsten.“ Derweil gibt es mit Blick auf die kommende Saison weitere personelle Neuigkeiten: Routinier Roy James, derzeit noch beim TV Willstätt, hat nach seiner Zusage jetzt den Rückzieher gemacht und wird nicht ins Großdorf wechseln. Stattdessen konnte der Sportliche Leiter Kevin Seelos mit dem A-Jugendlichen Max Gölz (HLZ Friesenheim-Hochdorf) und Lasse Kuhn (TV Kirrweiler) die nächsten Neuzugänge bekanntgeben.