Drittligist TSG Haßloch hat sich nach dem blutleeren Auftritt gegen HG Saarlouis mit einem 28:26 (13:10)-Sieg gegen Bergische Panther zurückgemeldet.

Es war ein Triumph des Willens, weil die Mannschaft (endlich) die taktischen Vorgaben des neuen Trainers in der Abwehr beherzt umsetzte. 90 Sekunden vor dem Ende hieß es nochmals zittern. Joe Ballmann, der Spielmacher der Bergischen Panther, war im Zug auf das gegnerische Tor von Sebastian Bösing nicht zu bremsen und so verkürzte er zum 27:26.

Es drohte den „Bären“ der erstmalige Ausgleich und damit der erneute Punktverlust. Da nahm die Cheftrainer Christian Job die Auszeit und appellierte an die Disziplin. Worte die nicht unerhört blieben. Niklas Klein zog vom rechten Rückraum in Richtung andere Seite, fand dabei die Lücke und ihm gelang mit dem nächsten Wurf, einem Aufsetzer, den Ball in das rechte Eck zu setzen.

Es war noch nicht der Schlusspunkt des Abends. Diese Chance bekam diesmal Torhüter Florian Pfaffmann, der 30 Sekunden vor dem Abpfiff seinen dritten Siebenmeter gegen Raik Flemm parierte. Pfaffmann, der Hexer, es war die 17. Parade. Es folgte der Abpfiff, da stürmten seine Kollegen auf ihn zu und tanzten mit ihm im Kreis, Arm in Arm.

Job erleichtert

Dagegen streckte Cheftrainer Christian Job die rechte Faust nach oben. Er applaudierte in Richtung Zuschauertribüne. Wieder einmal gelang ihm bei seinem zweiten Dienstantritt bei der TSG ein Heimsieg gegen die Bergischen Panther. Nicht anders war es in der letzten Saison, als der gleiche Gegner in der Pfalzhalle vorgeführt wurde.

Die Taktik war die gleiche. Job setzte auf eine offensiv eingestellte, aber kompakte Drei-Zwei-Eins Abwehr. Mit Erfolg. „Nach zwei Wochen kann man keine Wunder erwarten, deswegen haben wir den Schwerpunkt auf die Abwehr gelegt, das die Mannschaft heute mit einem starken Torhüter gut umgesetzt hat“, lobte der neue Mann an der Seitenlinie seine Jungs.

In der Tat: Die Gäste aus dem Bergischen Land fanden kein Mittel und gerieten nach 15 Minuten nach einem Pass von Yannick Treiber zu Kreisläufer Sebastian Bösing, der zum 5:4 traf, fortan in Rückstand. Denn die Mentalität, aber auch der Wille und die Bereitschaft zum Kampf, waren direkt nach dem Anpfiff spürbar.

Chrust stark

Es folgten die weiteren Treffer von Treiber und dem starken Rechtsaußen Nils Chrust zum 7:4 (19.). Haßloch fand diesmal stets den Rückzug, hielt sich an die Vorgaben des Trainers und brillierte in der Abwehr. Ganz zur Freude von Torhüter Florian Pfaffmann, der seine beste Partie in der laufenden Saison bot. „Ich liebe diese Drei-Zwei-Eins Abwehr. Das sind die Spiele, die einfach Spaß machen. Ich habe es heute sehr genossen und möchte mit meiner Moral die Mannschaft unterstützen“, meinte Pfaffmann.

Es war nicht nur ein deutlich stärkerer Auftritt in der Defensive, auch im Angriffsspiel war die Zahl der technischen Fehler diesmal niedriger als je zuvor. „Aber es ist noch viel Luft nach oben, es fehlt noch das nötige Timing“, ergänzte Job. so zog Haßloch über 10:7 erneut durch Bösing und einem sicher verwandelten Siebenmeter zum 13:9 durch Treiber weiter davon.

Der Vorsprung nahm den Gastgebern ein wenig die Last von den Schultern. So spielte die Job-Sieben auch in der zweiten Spielhälfte so befreit auf, dass die Hausherren selbst in doppelter Unterzahl nach den Hinausstellungen gegen Niklas Glindemann und Niklas Klein durch Yannick Treiber noch zum 19:15 erhöhen konnten.

Treiber zuverlässig

Auf den Ex-Mundenheimer war Verlass, er fand auch die Lücken bei seinen Unterarmschlagwürfen. Stark, wie Jakob Chrust die Spielsteuerung im Wechsel mit Treiber übernahm. Ein Rohdiamant, der noch am Anfang steht. „Es war diesmal eine deutliche Steigerung zu unseren letzten Spielen. Die Einstellung hat von Anfang an gestimmt, weil wir auch eine hohe Aggressivität in der Abwehr bewiesen, haben“, so Jakob Chrust.

Erst nach 50 Minuten schwanden die Kräfte der Job-Sieben und nach dem vorzeitigen Ende aufgrund einer Muskelverletzung von Treiber, mit acht Toren auch der erfolgreichste Werfer der „Bären“, kamen die Bergischen Panther dem Ausgleich etwas näher. So verkürzte Joe Ballmann zum 24:22 (54.).

Zuvor scheiterte Pascal Herrmann im Gegenstoß in Richtung leeres TSG-Tor mit dem Wurf am herauslaufenden Torhüter Florian Pfaffmann. Da verzog sein Trainer Alexander Oelze sein Gesicht, er wirkte nach diesem Fauxpas ratlos. Dann war wieder Nils Chrust da, der vom rechten Flügel zum fünften Mal zum 27:24 traf.

„Wir haben heute auch mehr in die Breite gespielt, so dass wir mehr Chancen bekamen. Der Trainerwechsel macht sich bemerkbar, die Intensität im Training ist deutlich höher als je zuvor“, erzählte Nils Chrust. So setzten die Gäste in den letzten Minuten auf eine Manndeckung und suchten noch die Möglichkeiten zum Punktgewinn. Der Rest ist bekannt. Florian Pfaffmann stand ihnen auch am Ende im Wege und rettete den „Bären“ den nächsten doppelten Punktgewinn. „Es war ein Sieg des Willens“, ergänzte Treiber.