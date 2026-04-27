Totgesagte leben länger – das Sprichwort passte zur vorletzten Heimpartie des Handball-Drittligisten TSG Haßloch.

Die Schützlinge von Cheftrainer Christian Job sicherten sich am Sonntagnachmittag vor 150 Zuschauern gegen die TSG Münster nach zuvor vier Spielen ohne Punktgewinn überraschend ein 29:29 (16:17). Der Abstieg in die Viertklassigkeit steht jedoch seit zwei Wochen fest. Matchwinner war diesmal Yannick Treiber. Der 28-Jährige, mit acht Toren der erfolgreichste Werfer der „Bären“, erzielte drei Sekunden vor dem Ende per sicher verwandeltem Siebenmeter den Ausgleich. Mit dem Remis belohnte sich die personell dezimierte Mannschaft für die starke Aufholjagd in der zweiten Hälfte.

„Es war heute schwierig. Wir haben nicht in das Spiel gefunden und lagen früh deutlich zurück, trotzdem haben wir nicht aufgesteckt und die Moral gezeigt, die notwendig ist, um dem Gegner Paroli bieten zu können“, sagte Tino Gläßgen. „Wir hatten uns vorgenommen, mit ordentlichen Leistungen aus der Liga zu verabschieden“, so Gläßgen.

Ex-Eule ärgert Bären

Haßloch lag mit Ausnahme der 20:19-Führung durch Treiber stets im Hintertreffen und hatte immer wieder Mühe, den Ausgleich zu erzwingen – auch, weil die Gäste mit Patrick Weber den Ex-Torjäger der Eulen Ludwigshafen in ihren Reihen hatten, der mit Würfen aus dem Rückraum seine Mannschaft im Spiel hielt. Die Hessen führten im zweiten Abschnitt meist mit drei Toren, auch wenn die „Bären“ immer wieder verkürzen konnten. Richtig spannend wurde es in den letzten zehn Minuten, als Münster mit 27:24 in Front lag und Lukas Klein frei vor Torhüter Fin Welkenbach scheiterte. Im Gegenzug lief jedoch Florian Pfaffmann zwischen den Pfosten der TSG zur Höchstform auf und vereitelte einen Wurf von Lars Zelses. „Wichtig war, dass wir die Ruhe in der zweiten Hälfte bewahrt haben und uns Stück für Stück herangekämpft haben. Und Flo hat uns mit seinen Paraden auch nochmals richtig vorangebracht“, sagte Noa Zeimet, der immer wieder Sonderaufgaben in der Deckung erhielt.

Dann folgte der Nackenschlag: Sebastian Bösing, der umtriebige Abwehrchef, der offensiv nicht zu bremsen war, musste mit einer Zeitstrafe vom Feld. Haßloch blieb geduldig und suchte seine Möglichkeiten. Nils Chrust tankte sich durch die Gästeabwehr und verkürzte auf 25:27 (53.). Im Gegenzug traf erneut Patrick Weber. Trainer Job forderte in dieser Phase noch mehr Engagement von seinen Akteuren – mit Wirkung. Die „Bären“ agierten in der Abwehr höchst aggressiv und traten immer mehr als Einheit auf. Das zahlte sich aus: Noa Zeimet erzwang einen Ballgewinn und warf den Ball ins leere gegnerische Tor. Auch Sebastian Bösing nutzte eine identische Gelegenheit und verkürzte auf 28:29. Dann bekamen die Gäste erneut einen Siebenmeter zugesprochen. Wieder nahm Weber den Ball – und scheiterte auch im zweiten Anlauf an Florian Pfaffmann (59.). 13 Sekunden vor dem Abpfiff konnte Moritz Kosch Sebastian Bösing nur mit einem Foul bremsen und erhielt eine Zeitstrafe. Als Yannick Treiber die Lücke zum Tor fand, traf ihn Jonas Schneider in der Abwehrhaltung im Gesicht. Den Unparteiischen blieb fünf Sekunden vor dem Ende nur die Rote Karte sowie ein Siebenmeter für die Gastgeber. Diese Chance ließ sich Treiber im zweiten Anlauf nicht nehmen. „Nachdem ich den ersten Siebenmeter verworfen hatte, wollte ich nicht werfen, aber Gerry (Co-Trainer Gerald Schalter) hat gesagt, ich soll den Ball nehmen“, sagte Treiber.

Am Rande der Partie gab Kevin Seelos, der sportliche Leiter der TSG Haßloch, die letzten personellen Verpflichtungen für die kommende Spielzeit bekannt. Tobias Schetter von S3L Leutershausen gab sein Ja-Wort für die kommende Saison und weilte bereits am Sonntag unter den Zuschauern. Zudem kehrt Leo Pfeil nach seinem Gastspiel beim TSV Amicitia Viernheim zur TSG Haßloch zurück.