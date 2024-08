Der Neustadter Meistersingerkurs erfreut sich in diesem Jahr einer besonders hohen Teilnehmerzahl. 17 internationale Sängerinnen und Sänger ließen ein hochkarätiges Wettbewerbskonzert am 6. September um 19 Uhr im Saalbau erwarten, teilt Hansjürgen Hoffmann mit. Die Sänger kommen aus Frankreich, Österreich, Serbien, Ukraine, Korea, Israel, Russland, Italien und mehreren Städten in Deutschland. Problematisch sei allerdings die Unterbringung der 17 Künstlerinnen und Künstler wegen der hohen Teilnehmerzahl. Deshalb sucht der Verein noch Gastfamilien. Wer bereit ist, eine Sängerin oder einen Sänger vom 26. August bis 6. September zu beherbergen, möge sich beim 1. Vorsitzenden Hans-Georg Hoffmann, 0177 3113717, hh@hh-pro.de oder beim 2. Vorsitzenden Hansjürgen Hoffmann, 0172 6244421, hjh@hh-pro.de melden. Als Dankeschön gibt es Eintrittskarten für das Konzert und eine Spendenbescheinigung.