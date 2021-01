Am Montag gegen 20.30 Uhr sind der Polizei Fahrzeuge im Bereich der Kalmit gemeldet worden, die ein Driftmanöver auf den Parkflächen durchführten. Trotz umgehender Überprüfung konnten die Beamten keine Fahrzeuge mehr ausfindig machen. Drifter müssen mit einem empfindlichen Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen, so die Polizei. Zudem erhalten die zuständigen Führerscheinstellen Mitteilungen über das disziplinlose Fahrverhalten. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.