Das Neustadter Team Offene Jugendarbeit plant in den Herbstferien, vom 25. bis zum 27. Oktober, eine dreitägige Freizeit nach Berlin. Das Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahre. Auf dem Programm stehen diverse Aktivitäten, so werden unter anderem Sehenswürdigkeiten besichtigt. Die Freizeit wird gefördert über das Programm „Aufholen nach Corona“, die Teilnahme kostet dadurch 120 Euro. Im Preis inbegriffen sind die Zugfahrt, Übernachtung, Verpflegung und die Eintritte. Infos gibt es online unter www.nw4you.de, per E-Mail an franziska.haubert@neustadt.eu oder unter Telefon 06321 8551659. Anmeldeschluss ist der 19. September.