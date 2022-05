Ein dreister Fall eines Paketdiebstahls hat sich am Freitag gegen 12.50 Uhr in Haßloch ereignet. Laut Polizei sah eine Postmitarbeiterin, die mit ihrem Fahrzeug in der Ohliggasse Post auslieferte, beim Aussteigen einen etwa zehnjährigen Jungen (kurze, blonde Haare, weißes T-Shirt, blaue Hose) ohne Fremdbeteiligung vom Fahrrad stürzen. Als sie sich um ihn kümmern wollte, rief ein anderer im Hintergrund „Auf, jetzt“. In diesem Moment stahlen drei Jungen ein Paket aus dem Fahrzeug. Der gestürzte Junge stieg schnell wieder aufs Rad und fuhr zusammen mit den anderen mitsamt Paket davon. Offensichtlich war der Sturz vorgetäuscht worden, um sie abzulenken. Zwei Stunden später brachte eine unbekannte Frau der Postmitarbeiterin das gestohlene Paket in unversehrtem Zustand zurück. Die Frau gab an, dass die Mutter des Paketdiebs Bescheid wisse, nannte aber keine Namen. Zeugen, vor allem diese Frau, werden gebeten, sich mit der Polizei, 06324 9330, pihassloch@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.