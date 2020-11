Dass ein 94-jähriger Neustadter gerade alle Hände voll zu tun hatte, hat ein unbekannter Täter am Mittwoch gegen 17.20 Uhr schamlos ausgenutzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Senior dabei, seinen Rollator die Treppenstufen an seinem Hauseingang in der Volksbadstraße hochzuheben, als ihm ein Mann die Geldbörse aus der Gesäßtasche stahl. Es sei davon auszugehen, dass der Täter die Situation bewusst ausgenutzt habe. Bei dem Diebstahl erbeutete er eine kleine Menge Bargeld sowie eine EC-Karte und den Personalausweis. Direkt nach der Tat hatte der 94-Jährige geistesgegenwärtig seine EC-Karte sperren lassen, wie die Polizei weiter informierte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt unter Telefon 06321/854-0 in Verbindung zu setzen.