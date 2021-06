Alkohol und die Folgen beschäftigten die Polizei am Wochenende gleich dreimal in Neustadt: Am Samstagabend gegen 21.10 Uhr verursachte ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Neustadt auf dem Gelände einer Tankstelle in der Branchweilerhofstraße beim Manövrieren einen Sachschaden von 2000 Euro an einem anderen Wagen. Der Atemalkoholtest ergab 0,46 Promille, zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Wenig später wurde der Polizei ein gestürzter Motorrollerfahrer in der Neumayerstraße gemeldet: Der 67-Jährige war so blau, dass er gestützt werden musste. Am Sonntagmorgen ging einer Funkstreife in der Karl-Helfferich-Straße in Neustadt ein Wagen mit fehlenden Kennzeichen ins Netz. Der 23-jährige Fahrer hatte beim Atemalkoholtest 1,35 Promille und fuhr ohne gültigen Führerschein und Versicherungsschutz.