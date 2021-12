Die Neustadter Polizei hat am Donnerstag kurz nach Mitternacht einem Autofahrer auf der B39 die Weiterfahrt untersagt, denn der Wagen war bis unter die Fahrzeugdecke beladen. Unter anderem befanden sich drei Weihnachtsbäume und jede Menge Hausrat in dem Auto. Alles sollte nach München transportiert werden. Der Fahrer konnte kaum aus den Scheiben sehen. Zudem waren die Reifen am Auto schon 19 Jahre alt und rissig. Wegen der alten Reifen muss der Fahrer eine Strafe in Höhe von 90 Euro zahlen, zudem gibt es einen Strafpunkt in Flensburg.