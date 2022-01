Drei Verletzte, 20.000 Euro Sachschaden. Das ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 12.35 Uhr am Ackerbrückenweg in St. Martin. Nach Angaben der Polizei übersah ein 20-jähriger Autofahrer beim Einbiegen auf die K32 einen vorfahrtsberechtigten Mercedes. Beim Zusammenstoß wurden der 53 Jahre alten Mercedesfahrer sowie dessen Beifahrerin und die Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten.