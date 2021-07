Bei einem Verkehrsunfall auf der A65 bei Neustadt in Fahrtrichtung Ludwigshafen sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, reagierte ein 71-jähriger Autofahrer gegen 17.10 Uhr auf der linken Spur wegen fehlenden Sicherheitsabstands zu spät auf den Bremsvorgang eines vorausfahrenden Mercedes-Fahrers und fuhr dem Auto ins Heck. Der Mercedes wurde in der Folge gegen einen Audi auf der rechten Fahrspur geschleudert.

Während der Mercedesfahrer leichte Verletzungen erlitt, mussten der Unfallverursacher sowie die Fahrerin des Audi wegen schwerer Frakturen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An allen drei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt über 50.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Wegen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Autobahn nur einspurig befahrbar, weshalb es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kam.